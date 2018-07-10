MHP'den Meral Akşener'e suç duyurusu 10 Temmuz 2018, Salı

İyi Partili vekillerin, Meclis'teki yemin töreni sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gösterdikleri ilgiye Meral Akşener'den sert tepki geldi. Akşener "Liderine inanmayan buyursun gitsin" diyerek Bahçeli'ye yakınlık gösteren o vekillere kapıyı gösterdi. Akşener'in MHP'yi eleştirirken "Genel başkanın namusuna laf edenler..." cümlesini kullanıldığı iddia edilmişti. Bu sözler nedeniyle MHP'nin Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağı ve bu sözlerin açığa çıkarılmasını isteyeceği iddia edildi. Detaylar haberimizde...