MHP'den flaş İstanbul kararı! 14 Haziran'dan itibaren... 11.06.2019 16:10

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Bahçeli seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacak." denildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, genel başkanları Devlet Bahçeli'nin İstanbul programına dair açıklamada bulundu. Yalçın, "Genel Başkanımız, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır" dedi.

Bahçeli'nin İstanbul'daki programlarında kentteki hemşeri dernekleri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Yalçın, Bahçeli'nin programı ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"MHP teşkilatları tam manasıyla mitili İstanbul'a atmış, âdeta karargâh kurmuştur."

"İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir."

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır."

"İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız; şehirdeki hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir."