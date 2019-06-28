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MHP’den CHP’ye 'montajsız' misilleme!

28.06.2019 23:39

CHP’nin İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendi Twitter hesabından MHP’yi ‘ti'ye alan, İzmir marşıyla montajlanmış bir video paylaşmıştı. Bu paylaşıma MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanıtı ise çok sert olmuştu. Bugün Canan Kaftancıoğlu'nun o sataşmasına MHP Genel Merkezi’nden misilleme geldi. Yine bir video ile ancak bu kez montajsız. Yani kurgu değil, gerçek. İşte o paylaşım…


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