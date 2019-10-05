MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yönter MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Yönter CHP ve HDP Türkiye'ye tuzak kuruyor diyerek, "Türkiye'ye pusu kuranlarla hesaplaşacağız" dedi.
MHP'den CHP ve HDP'nin kirli ittifakına sert tepki: Türkiye'ye pusu kuranlarla hesaplaşacağız (Video)05.10.2019 00:08
- MHP'den CHP ve HDP'nin kirli ittifakına sert tepki: Türkiye'ye pusu kuranlarla hesaplaşacağız (Video)
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