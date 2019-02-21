MHP'den Burhanettin Kocamaz'ı aday göstermeyen İyi Parti'ye sert eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "10 yıl evvel ne söylediysek aynı yerdeyiz. İçimizden ayrılanlar oldu. Başka partilerin organizasyonlarına katılanlar oldu. Ama biz kimseyi satmadık. Seçimde satmadık. Dün akşam Mersin’de adam nasıl satılır İP’çiler gösterdi. Dediler ki Burhanettin Kocamaz biz adamı böyle satarız. Biz seçimi CHP’ye böyle veririz haberin bile olmaz” diyerek İYİ Parti'yi sert dille eleştirdi.
MHP'den Burhanettin Kocamaz'ı aday göstermeyen İyi Parti'ye sert eleştiri21.02.2019 11:50
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