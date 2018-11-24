MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası için önemli olduğunun altını çizerek yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Bahçeli bu üç ilde AK Parti'ye tam destek mesajı verdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçimler öncesi flaş aday açıklaması24 Kasım 2018, Cumartesi
- Bahçeli'den flaş ittifak açıklaması
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçimler öncesi flaş aday açıklaması
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