MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na: Sürekli terliyor, zor durumda 04.09.2019 17:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlık Divanı’nı topladı, “Hayırlı olsun” diyerek yeni dönemin startını verdi. Yeni dönemde Meclis çalışmalarının önemli olacağını vurgulayan Bahçeli, divan üyelerinden Meclis çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi. Belediye Kanunu, yargı reformu, Meclis İç tüzüğü gibi konularda yoğun bir mesaiye işaret eden Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Meclis çalışmalarında aynı şekilde devam edeceğini vurguladı. Bahçeli'nin İmamoğlu için, "Sürekli terliyor" diyerek zor durumda kaldığını vurguladığı da belirtildi.