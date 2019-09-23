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MHP lideri Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı? Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? - VİDEO

23.09.2019 12:20

MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Sevenleri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu oldukça merak ediyor. Devlet Bahçeli'nin neden hastaneye kaldırıldığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı? Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen o açıklama...


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