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MHP lideri Devlet Bahçeli hastanede... Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı -Video

23.09.2019 12:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye gitti. Sosyal medyada sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaların ardından MHP'den açıklama geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre MHP lideri 71 yaşındaki Bahçeli'nin sağlık durumu iyi. Bahçeli'nin tansiyon ve şeker için rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gittiği belirtildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şuuru açık, konuşabiliyor. Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.

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