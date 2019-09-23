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MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklama geldi

23.09.2019 14:29

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye gitti. Sosyal medyada sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaların ardından MHP'den açıklama geldi.


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