MHP Lideri Devlet Bahçeli: FETÖ'cüler, İBB seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı konuşmada "FETÖ'cüler İstanbul seçimleri üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır" diye konuştu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli: FETÖ'cüler, İBB seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır20.04.2019 12:29
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