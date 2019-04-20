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MHP Lideri Devlet Bahçeli: FETÖ'cüler, İBB seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır

20.04.2019 12:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı konuşmada "FETÖ'cüler İstanbul seçimleri üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır" diye konuştu.


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