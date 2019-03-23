MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulundu

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP’nin ikinci ortak mitingi bugün Ankara’da. Başkan Erdoğan miting alanına geldi. Binlerce vatandaş saatler öncesinden alanı doldurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bugün Tükiye'nin kalbi Ankara'da atıyor." dedi. Özhaseki'nin ardından halka hitap eden MHP Lideri Bahçeli, "31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır." diye konuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulundu23.03.2019 15:11
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