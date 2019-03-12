MHP lideri Devlet Bahçeli çağrıda bulundu! Gelin helalleşelim 12.03.2019 16:19

Yozgat'ta düzenlenen mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı aştı diyorlar. Ne Ağrı Dağı Everest'i bile aştı. CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Meral bunlara kardeş Temel yandaş Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bir zamanlar partimizde bulunmuş bir sebepten İP'e gitmiş şimdi pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın. Gelin helalleşelim ve 2023'ün lider Türkiyesine birlikte yürüyelim." dedi.