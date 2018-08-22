MHP lideri Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli, Yunanistan'a hitaben "Yunanistan bir daha 9 Eylül’ü hatırlar hale gelmemeli." dedi.
MHP lideri Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki22 Ağustos 2018, Çarşamba
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