Yol Durumu

MHP lideri Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki

22 Ağustos 2018, Çarşamba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli, Yunanistan'a hitaben "Yunanistan bir daha 9 Eylül’ü hatırlar hale gelmemeli." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları