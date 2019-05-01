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MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı

01.05.2019 12:25

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinin takdir ve ufuk bayrağıdır. İttifaka özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır. Başka ittifak arayışlarına ihtiyaç yoktur" dedi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi.


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