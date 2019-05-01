MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinin takdir ve ufuk bayrağıdır. İttifaka özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır. Başka ittifak arayışlarına ihtiyaç yoktur" dedi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi.
MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı01.05.2019 12:25
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