Yol Durumu

MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

27 Şubat 2018, Salı
AK Parti ile MHP'nin 'cumhur ittifakı'nı eleştiren muhalefet partilerine Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Bunlara kalsa 15 değil 20 Temmuz. Gafile kelam nafile kelamdır. İttifaksa buyurun sizde yapın, biz 'cumhur' dedik siz cümbüş deyin dedi. İşte Bahçeli'nin o açıklamaları...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları