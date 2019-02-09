MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir." dedi. Bahçeli konuşmasında "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız." diye konuştu.
MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum09.02.2019 16:06
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