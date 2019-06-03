MHP Lideri Bahçeli 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini turlarken, 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi. Bahçeli, Ramazan Bayramı öncesi arife günü 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarını turladı. Bahçeli, Başkent caddelerinde otomobille gezerken Türk müziğinin önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk'un 'Aziz İstanbul' şarkısını dinledi. Bahçeli, kırmızı ışıkta kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.
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