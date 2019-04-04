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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: CHP toplumu tahrik edici açıklamalar yapıyor

04.04.2019 15:30

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin İstanbul'un ilçelerindeki oy sayımına karşı çıkmasını anlayamadıklarını söyledi. MHP'li Akçay, canlı yayında ''CHP toplumu tahrik edici açıklamalar yapıyor'' şeklinde konuştu.


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