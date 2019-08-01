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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Partililere flaş çağrı

01.08.2019 19:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabı üzerinden kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir." dedi.


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