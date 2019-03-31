MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, ''2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçimlerinin milletimize bütün siyasi partilere hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Yoğun bir çalışmanın ardından bütün siyasi kuruluşlar ellerinden gelen çabayı gösterdiler.'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu31.03.2019 12:40
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