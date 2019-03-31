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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı

31.03.2019 12:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.


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