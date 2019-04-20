MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Belediye haksız kazanç kapısı değildir 20.04.2019 11:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı konuşmada ''Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat demek hiç değildir'' dedi..