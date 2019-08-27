MHP Genel Başkanı Bahçeli'den klasik otomobille Başkent turu... O şarkı eşliğinde işte böyle gezdi 27.08.2019 19:25

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1977 model otomobiliyle Ankara sokaklarında turladı. Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli'nin videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1977 model otomobiliyle Ankara sokaklarında turladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.