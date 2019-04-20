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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çarpıcı sözler: İstanbul’daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır

20.04.2019 12:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında yaptığı konuşmada, ''İstanbul’daki seçimlere şaibe karışmıştır. Büyükçekmece ve Maltepe’de gün yüzüne çıkan iddialar yenilir tutulur değildir. En doğru kararı YSK verecektir. Bize göre İstanbul’daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır.'' dedi.


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