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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Tunç Soyer ile fotoğraf çektiren Mansur Yavaş'a sert tepki

23.02.2019 10:36

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, işkenceci Nurettin Soyer'in oğlu ile resim çektiren Mansur Yavaş'a "Kanıma dokunuyor." diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Yıldırım Soyer'i savunanlar ülkücü olamaz." dedi.


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