MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a Tunç Soyer çıkışı: Kanıma dokunuyor! 24.02.2019 19:32

A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Tunç Soyer ile aynı karede poz veren Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi "Ülküdaşımın katilinin oğlu ile fotoğraf çektirmesi kanıma dokundu." diyen Yıldırım, öte yandan Tunç Soyer'in darbe dönemi savcısı Nurettin Soyer'in de ölürken Alparslan Türkeş'i asamadığı için gözlerinin açık gittiği söyledi. İşte o çarpıcı açıklamalar...