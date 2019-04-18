MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan çarpıtılan sözleri ile ilgili Zillet İttifakı yandaşlarına cevap 18.04.2019 18:09

A Haber canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın açıklamaları çarpıtıldı ve itibarsızlaştırma kampanyasının hedefi oldu. MHP'li Yıldırım üzerinden bir algı operasyonu ve linç kampanyası başlatıldı. Yıldırım, sözlerinin nasıl çarpıtıldığını A Haber muhabiri Levent Leke'ye anlattı.

Dün A Haber canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın üzerinden algı operasyonu yürütüldü.

'Konumuz CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına seçildiğinden dolayı mazbata verilmesi doğru mudur? İtiraz vardır noktasındaydı. Biz de seçimin yenilenmesinin gerektiğini aktardık. Halen de aynı kanaatteyiz. İstanbul seçimlerinde şaibe vardır, gölge düşmüştür. Seçmen iradesi tam olarak sandığa yansımamıştır. Seçim yenilenmesinde Türk demokrasisi açısından fayda vardır.' diye kanaatlerimizi söyledik.

İstanbul'da mazbatayı bahane ederek sokağı gösterme var, stadyumlarda slogan atmalar var. Şimdi de iddia ediyorum yarın mazbata iptal edilip "seçim yeniliyor" denildiği an sokak gösterilecektir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan referandumundan bugüne kadar bir kaç kez söylediği sözler vardır. Diyorki "16 Nisan'da 19 büyükşehirde hayır ailesi olarak önde çıktık... 31 Mart'ta 19 büyükşehiri alacağız ve tek adamlık rejimini yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini yıkıp demokrasiye geçeceğiz. Şimdi dün aynısını söyledik, yapılan şu cümlenin önü kesilmiş arkası kesilmiş. Biz de dedik ki buna müsade etmeyeceğiz. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yıkılmasına müsade etmeyeceğiz."