MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: YSK'dan beklenen mazbatanın iptali ve seçimin yenilenmesidir 17.04.2019 18:54

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'e yaptığı telefon bağlantısında, İl Seçim Kurulu'nun skandal mazbata kararını değerlendirdi.

Yaşar Yıldırım, "Son gelişmeleri hep beraber izliyoruz. Şaibeli bir seçim var bu seçimin yenilenmesi gerekiyor bize göre. Bir çok soru işareti var. Komu vicdanı tatmin olmamış, kamu vicdanını tatmin etmek gerekir.İl Seçim Kurulu bu mazbatayı vermiş olabilir ama YSK'nın AK Parti'nin itirazını kabul ederek seçimin yenilenmesiyle ilgili bir beklenti var. Organize suç olduğu iddiaları çık fazla, şaibe çok fazla, seçime gölge düşmüştür. İstanbul gibi bir şehrin seçimlerine gölge düşmesi Türk demokrasisi açısından iti değildir. Demokrasinin çaresi sandıktır. Bu şaibeden Türk demokrasisi ve İstanbul kurtarılmalı. " dedi.

Yıldırım, "Mazbatanın iptali kararı çıktı. İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı vermesi bir sonuç değildir. Bunun üstü vardır, YSK vardır. İstanbul'da da seçimin yenilenmesine gidilebilir. Bu kararı verecek yer YSK'dır. YSK'den beklenen de seçimin yenilenmesidir. Statlarda iz mazbatayı verin diye bağırtıyorsanız siz kitlere bir mesaj veriyorsunuz." diye konuştu.