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MGK sonrası kritik açıklama: Tüm terör unsurlarından temizlenecek

30.07.2019 22:23

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla yürütüldüğü belirtilerek, operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadele harekatının devam edeceği vurgulandı. MGK Bildirisi'nde, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmaların takip edileceği kaydedildi.


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