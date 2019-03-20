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MGK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

20.03.2019 16:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı başladı.


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