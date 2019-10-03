Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı 03.10.2019 22:05

Ataşehir'de bulunan meyve sebze halinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.