Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı

Ataşehir'de bulunan meyve sebze halinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı03.10.2019 22:05
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