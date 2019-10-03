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Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı

03.10.2019 22:05

Ataşehir'de bulunan meyve sebze halinde alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.


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