Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’nin kayıp 25 yılına 25 dev proje 23.02.2019 21:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje” temasıyla Büyükçekmece için vizyon projelerini görkemli bir törenle tanıttı. Meclis Üyelerinin de tanıtıldığı törende konuşan Başkan Uysal, “1994 yılında Cumhurbaşkanımız ile başlayan değişim Büyükçekmece’ye uğramadı. Bu geçen 25 kayıp yılı telafi edeceğiz. MHP ile omuz omuza çalışarak 31 Mart’ta Büyükçekmecelilerden yetkiyi alıp hep beraber buranın kaderini değiştireceğiz’ diye konuştu.