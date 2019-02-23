Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılına 25 dev proje 23.02.2019 20:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje” temasıyla Büyükçekmece için vizyon projelerini görkemli bir törenle tanıttı.