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Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılına 25 dev proje

23.02.2019 20:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje” temasıyla Büyükçekmece için vizyon projelerini görkemli bir törenle tanıttı.


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