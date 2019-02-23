İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje” temasıyla Büyükçekmece için vizyon projelerini görkemli bir törenle tanıttı.
Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılına 25 dev proje23.02.2019 20:56
- Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’nin kayıp 25 yılına 25 dev proje
- Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılına 25 dev proje
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