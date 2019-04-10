Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'deki kanunsuzluk seçimlerin iptalini gerektiren bir durum 10.04.2019 17:37

Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, ''Seçim öncesi ve esnasında oy kullananlara yönelik bir de açık kanunsuzluk diyebileceğimiz, açık hükmü olan sandık başkanları ve üyeleri yani kamu görevlileri ayrıca mülki idare amirinin verdiği liste 1038 görevli olması gerekiyor 285 görevli bizzat mülki idare amiri listesinden değil dışarıdan atanmıştır. Bu tam kanunsuzluk denilen seçimlerin iptalini gerektiren bir durum. Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına önce Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum.'' dedi.