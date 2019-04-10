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Mevlüt Uysal: Büyükçekmece Mhp İlçe Başkanının evine 5 seçmen kağıdı gelmiş, evde 5 kişi yaşamıyor

10.04.2019 17:02

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleriyle ilgili açıklama yaptı. Mevlüt Uysal, "5 adet seçmen kaydı var. İlçe başkanımız kendi evinde oturuyor uzun zamandır. Ta ki seçim sabahı MHP'li ilçe başkanımıza görevlilerin sizin evinizdeki, seçmenlerin seçmen kağıtlarını getirdim dediğinde haberi oluyor." diye konuştu..


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