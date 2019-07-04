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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Washington Post'a Cemil Bayık tepkisi

04.07.2019 13:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post'un Bayık rezaletiyle ilgili, "Kırmızı bültenle aranan bir kişi nasıl oluyor da İsviçre'ye gidebiliyor. Önümüzdeki günlerde İsviçre Dışişleri Bakanı ziyaretime geliyor, bunu da konuşacağım. Washington Post, DEAŞ'ın başındaki Bağdadi'nin makalesini yayınlar mı? Herhangi bir El Kaide yetkilisinin makalesini yayınlar mı?" dedi.


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