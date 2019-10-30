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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına tepki: Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar

30.10.2019 12:26

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yok hükmünde bir karar, sebebi Suriye'deki oyunu bozmamız. Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesi) Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." dedi.

MUTABAKATLARIN İNTİKAMI
Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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