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Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Yeni Zelanda'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

15.03.2019 14:23

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralananlar arasında 2 Türk vatandaşının da bulunduğunu açıkladı. Çavuşoğlu yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.


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