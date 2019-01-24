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Mevlüt Çavuşoğlu: ABD FETÖ’nün karanlık yüzünü gördü

24 Ocak 2019, Perşembe

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündem dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “FBI'ın soruşturması çok ciddi boyutlara gidiyor. ABD içinde bu örgütün karanlık yüzünü ve illegal faaliyetlerini bize detaylı şekilde anlatmaya başladılar” dedi.


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