Mevlüt Çavuşoğlu: ABD FETÖ’nün karanlık yüzünü gördü 24 Ocak 2019, Perşembe

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündem dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “FBI'ın soruşturması çok ciddi boyutlara gidiyor. ABD içinde bu örgütün karanlık yüzünü ve illegal faaliyetlerini bize detaylı şekilde anlatmaya başladılar” dedi.