Mevlüt Çavuşoğlu: ABD FETÖ’nün karanlık yüzünü gördü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündem dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “FBI'ın soruşturması çok ciddi boyutlara gidiyor. ABD içinde bu örgütün karanlık yüzünü ve illegal faaliyetlerini bize detaylı şekilde anlatmaya başladılar” dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD FETÖ’nün karanlık yüzünü gördü24 Ocak 2019, Perşembe
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