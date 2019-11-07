Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili özel duası! 07.11.2019 17:47

8 Kasım Cuma Mevlid Kandili... H.z. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili dualarla idrak edilecek. Mevlid Kandili duaları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu mübarek günde okunacak duaları sizler için araştırdık. Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlid Kandili özel duasını izleyicileri ile paylaştı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili özel duası...

Mevlid Kandili duaları... İslam dininde mübarek günler arasında yer alan ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili, Müslüman alemi tarafından ihya edilecek. H.z Muhammed'in doğumunun kutlandığı bu mübarek günde vatandaşlar bir yandan da kandil duaları aramasını yapıyor. Peki, Mevlid Kandili duaları neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Mevlid Kandili'nde milyonlarca Müslüman ibadet ederek bu mübarek günde yaptığı hataların ve işlediği günahların affedilmesi için Allah'tan af diler. Mevlid Kandili'nde dualar edilir, namazlar kılınır ve Kur'an-ı Kerim okunur.

İşte en güzel Mevlid Kandili duaları...

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi!

Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!

Allâhım!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.