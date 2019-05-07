Metroda başörtülü kadına hakaret davasında karar çıktı

Bostancı Metro İstasyonunda başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Metroda başörtülü kadına hakaret davasında karar çıktı07.05.2019 13:50
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