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Metrobüs'te yangın: Perpa metrobüs durağında metrobüsün motor kısmı yandı! Söğütlüçeşme istikametine seferler durdu

30.09.2019 18:23

İstanbul'da Perpa metrobüs durağında metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametine metrobüs seferleri yapılamıyor.


Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametine metrobüs seferleri yapılamıyor.
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