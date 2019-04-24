Metrobüs'te cinsel saldırı skandalı! İşte sosyal medya ayağa kaldıran o görüntüler

İstanbul'da gözü dönmüş sapık, metrobüste yolculuk yapan kadını taciz edip cinsel organını pantolonundan çıkardı. Tacize uğrayan kadın, tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti. İşte o görüntüler...
Metrobüs'te cinsel saldırı skandalı! İşte sosyal medya ayağa kaldıran o görüntüler24.04.2019 11:58
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