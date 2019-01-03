Metrobüs durağında kaza 03 Ocak 2019, Perşembe

Son dakika haberine göre metrobüsün Darülaceze durağında kaza yaşandı. Metrobüs duraktaki bir kişiye çarptı. Sağlık ekipleri kazazedeye hemen müdahale ederken, metrobüs seferlerinde de aksama meydana geldi.

Okmeydanı Perpa Metrobüs durağında metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri yerde yatan vatandaşa bir süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerindeki aksamadan dolayı durakta uzun kuyruklar oluştu.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Okmeydanı Perpa Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs bir yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kişiye uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine bir süre ara verilirken durakta uzun kuyruklar oluştu.

Perpa Durağı'nda yolcuya çarpan metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.