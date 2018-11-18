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Metro istasyonunda raylara düşen kadın yaralandı

18 Kasım 2018, Pazar

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı Zeytinburnu istasyonunda, perona araç yaklaştığı sırada raylara düşen kadın, ağır yaralandı. Kaza nedeniyle Yenikapı istikametinde bir süre aksayan seferler yeniden başladı.


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