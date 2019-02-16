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Metris Cezaevi'nde yangın

16.02.2019 09:36

Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşta yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı mahkumlar tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, cezaevinde geniş güvenlik önlemi alındı.


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