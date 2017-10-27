Yol Durumu

Metin Topuz'un emniyet görüntüsü ortaya çıktı

26 Ekim 2017, Perşembe
A Haber'de yayınlanan Kadraj programanında, Metin Topuz'un FETÖ'cü polis amirleriyle görüşme trafiği ortaya çıkarıldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları