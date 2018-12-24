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Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü

24 Aralık 2018, Pazartesi

Metin Akpınar, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle polis eşliğinde adliyeye götürüldü.


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