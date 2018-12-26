Metin Akpınar: "Erdoğan ipe gidebilir ya da zehirlenerek ölebilir" 26 Aralık 2018, Çarşamba

Halk TV'de katıldığı programda oyuncu Metin Akpınar; "Erdoğan ipe gidebilir ya da zehirlenerek ölebilir" demiş ve Başkan Erdoğan bu sözlere çok sert cevap vermişti. Akpınar hakkında bu sözlerinin ardından soruşturma başlatılmış ve alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.